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Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara’ya veda yemeği

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İstanbul Eyüp İlçe Kaymakamlığına atanan PursaklarKaymakamı İhsan Kara’ya Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin veda yemeği verdi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:30
Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara’ya veda yemeği

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İstanbul Eyüp İlçe Kaymakamlığına atanan PursaklarKaymakamı İhsan Kara’ya Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin veda yemeği verdi.


Yemeğe, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve okul müdürleri katıldı.


Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde verilen veda yemeğinde konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ’’5 yıldır ilçemize hizmet eden ve İstanbul’un Eyüp ilçesine Kaymakam olarak atanan Kaymakamımız İhsan Kara için veda yemeğinde bir araya geldik. Bir ilçe büyüyor ve nüfusu artıyorsa orada olumlu gelişmeler vardır. Çok şükür Pursaklar’da biz buna şahit olduk. Güvenlik, eğitim, sağlık konularında başarılı bir ilçeyiz. Kendilerine ilçemize yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Pursaklar vefakardır, Pursaklar sevdiği değer verdiği insanları asla unutmaz her zaman hatırlar. Değerli Kaymakamımız İhsan Bey de Pursaklar’ın gönlünde güzel bir yer edindi. Biz kendisini asla unutmayacağız her zaman hatırlayacağız. Yeni görev yerinin kendisine ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaymakam İhsan Kara ise, ‘’Görev yaptığım yerler içerisinde her yerde ayrı ayrı memleketlerimizin güzellikleri ile bir araya gelmekten mutluluk duydum.Defalarca Pursaklar’ı tanıma fırsatım oldu. Yurt dışından gelirken bizleri karşılayan tebessüm şehrine hoş geldiniz yazısını görünce tebessüm etmiştim. Daha sonra ‘’Tebessüm sadakadır’’ hadisi şerifinden yola çıkıldığını görünce bu tebessümde bir iyilik ve devamlılık olduğunu gördüm. Daha sonra bize kısmet oldu ve Pursaklar’da kaymakamlık görevini üstlendim. Çok güzel bir hemşehri ortamı yaşadık. Pursaklar’da beş yıl bir hizmet süresi geçirdik. Pursaklar hayatımda bana katkıları olan bir ilçe oldu. Özellikle şunu belirtmek isterim ki ben Pursaklar’da hiç incinmedim. Sizlerin sevgisini içimde hissediyorum. Rabbim de sizleri incitmesin. Yaklaşık beş yıl içerisinde birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Programın sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı İhsan Kara’ya hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:30
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