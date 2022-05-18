Pulmicort 0.5 mg/ml nedir niye kullanılır? Pulmicort çocuklarda günde kaç kez kaç ampul kullanılır?

Özellikle bahar aylarında alerjiler sebebiyle solunum sorunları yaşanıyor. Son zamanlara pek çok kişi Pulmicort 0.5 mg/ml ilacının ne olduğunu, nasıl uygulandığını araştırmaya başladı.

Pulmicort 0.5 mg/ml nedir niye kullanılır?

Pulmicort 0.5 mg/ml etken maddesi Budesonid olan bir ilaçtır. Bu tip ilaçlar iltihaplanmayı azaltmak için kullanılır.

Astımınız solunum yollarınızdaki iltihaplanmadan kaynaklanmaktadır. PULMICORT astımın tüm basamaklarında iltihabı gidermek, solunum yolunu genişletmek, hastalık belirtilerini kontrol altına almak ve ağız yoluyla kullanılan steroid (astım tedavisinde de kullanılan, hayat kurtarıcı ilaçlar) ihtiyacını azaltmak amacıyla kullanılır. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığında (KOAH) tek başına kullanılması önerilmez. PULMICORT aynı zamanda bebek ve çocuklarda hızlı şekilde ortaya çıkan, hastanede yatış gerektiren, viruslerin neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu olan krup hastalığını tedavi etmek için kullanılır.

Budesonid nedir?

Pulmicort markası altında satılan Budezonid, kortikosteroid tipi bir ilaçtır.İnhaler, nebulizasyon solüsyonu, hap, burun spreyi ve rektal formlarda mevcuttur. İnhaler form, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) uzun süreli tedavisinde kullanılır.

Pulmicort 0.5 mg/ml nasıl kullanılır?

Söz konusu ilacı kullanacak olanlar ‘Pulmicort 0.5 mg/ml nasıl kullanılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bu ilaç soluyarak kullanılır. Bu sebeple ilacı kullanmak için inhalasyon ya da nebulizatör makinası gerekmektedir.

Pulmicort çocuklarda günde kaç kez kaç ampul kullanılır?

Pulmicort 0.5 mg/ml kullanım dozu hastaya göre farklılık gösterir bu sebeple hekimin önereceği dozu kullanmanız gerekiyor.

6 aylık ve daha büyük çocuklar: Günlük toplam doz 0.25-0.5 mg’dır. Eğer çocuğunuz kortizon kullanıyorsa daha yüksek bir başlangıç dozu verilebilir. Bir süre sonra doktorunuz dozu düzenleyebilir. Tek doz halinde günlük 1 mg’a kadar doz verilebilir.

Erişkinler ve yaşlılar: Günlük toplam doz 1-2 mg’dır. Bir süre sonra doktorunuz dozu düzenleyebilir. Tek doz halinde günlük 1 mg’a kadar doz verilebilir.

İdame (Devam) Tedavisi:

6 aylık ve daha büyük çocuklar: Toplam günlük doz 0.25 – 2 mg’dır. Erişkinler ve yaşlılar: Toplam günlük doz 0.5-4 mg’dır. Çok ağır vakalarda doz artırılabilir.

Krup tedavisi:

Bebekler ve çocuklar için önerilen doz günde 2 mg’dır. Bu bir kerede tam olarak verilebilir ya da önce bir 1 mg; 30 dakika sonra diğer 1 mg olacak şekilde verilebilir. PULMICORT kullanmaya başladıktan sonra daha ilk günden itibaren kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Ancak, tam olarak etkinin elde edilmesi 2-4 hafta sürebilir. Kendinizi daha iyi hissediyor olsanız bile PULMICORT dozlarınızı almayı bırakmayınız.

Pulmicort kullandıktan sonra ne yapılmalı?

Pulmicort kullanımının ardından hasta mutlaka ağzını çalkalamalıdır. Şayet ilaç maske ile alındıysa yüz de yıkanmalıdır.

Pulmicort 0.5 mg/ml nasıl saklanır?

Hastalar ilaçların buzdolabında mı oda sıcaklığında mı muhafaza edilmesi gerektiğini sık sık araştırıyor. Pulmicort 0.5 mg/ml ilacını 30°C altındaki oda sıcaklığında saklamanız uygun olacaktır.