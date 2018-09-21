THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Pullukta biriken otları temizlemek için traktörü durdurdu...

Çorum'da tarlasını sürdüğü sırada pullukta biriken otları temizlemek için traktörü durduran yaşlı adam, traktörün hareket etmesiyle pulluğun altında kalarak hayatını kaybetti.

21 Eylül 2018 Cuma 11:48
Pullukta biriken otları temizlemek için traktörü durdurdu...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde pulluktaki otları temizlerken traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Türkhacılarhanı Köyü'nde meydana geldi. Ramazan Güldiken (74), traktörü ile tarlasını sürdüğü sırada, traktörün arka kısmında bulunan pulluğun içine biriken otları temizlemek için traktörünü durdurdu. Durdurduğu traktörün hareket etmesi sonucu pulluğun altında kalan Güldiken, yaklaşık 10 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Ramazan Güldiken'in cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:48
  1. Çorum
  2. pulluk
  3. Ramazan Güldiken
  4. traktör
  5. jandarma ekipleri
  6. Sungurlu Devlet Hastanesi
  7. Türkhacılarhanı Köyü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci alımı!
    1. ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci alımı!
    2. Songül Karlı'ya haciz şoku
    3. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    4. Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu..
    5. Cuma namaz saatleri 21 Eylül Cuma..
    6. Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman..
    7. Makarios kafalı ‘İZZET’siz!
    8. İbrahim Kalın konuşuyor - CANLI
    9. En güzel resimli cuma mesajları
    10. Ziya Selçuk: Buraya gelip sizinle..
    11. FETÖ, HSYK seçimlerine özel hazırlanmış
    12. Hakim ve savcılar dil eğitim için Çin..
    13. Bakan Turhan, İstanbul Banliyö Hattı..
    14. İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker..
    15. Fatih Terim'den Mbaye Diagne hamlesi!
    16. 17 ilde FETÖ'ye operasyon: Gözaltılar..
    17. Savaş Kırbaş'a 15 yıla kadar hapis..
    18. Dilencinin cebinden 620 lira çıktı
    19. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    20. İşte CHP yönetimindeki İş Bankası’nın..
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!