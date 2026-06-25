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Ekonomi Puffy, Kristal Elma’dan 4 Ödülle Döndü
Ekonomi

Puffy, Kristal Elma’dan 4 Ödülle Döndü

Yeniakit Publisher
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Puffy, Kristal Elma’dan 4 Ödülle Döndü

İyi uyku markası Puffy, “Sen Bunun Üstüne Bi’Yat İstersen” kampanyasıyla, müşterilerine sunduğu ‘100 gece dene, farkı hissetmezsen koşulsuz iade’ teklifini güçlü bir tüketici içgörüsüyle ele alarak Kristal Elma’da 3 Kristal Elma ve 1 Gümüş Elma’nın sahibi oldu.

Puffy, ‘100 gece dene, farkı hissetmezsen koşulsuz iade’ teklifini odağına alan “Sen Bunun Üstüne Bi’Yat İstersen” kampanyasıyla Kristal Elma’da toplam 4 ödül kazandı.

Puffy, önemli bir tüketici içgörüsünden yola çıkarak kurguladığı kampanyada;  tüketici için hem kişisel hem de uzun vadeli bir karar olan doğru yatak seçimi sürecinde; mağazadaki sınırlı deneme süresi ve mağaza ortamında yatağı yeterince rahat hissederek deneyememe problemini odağına aldı.

Puffy, bu sessiz probleme çözüm olarak, tüketicisine yatağını kendi evinde ve doğru sürede deneyerek seçme olanağı veren, ‘100 gece dene, farkı hissetmezsen koşulsuz iade’ teklifini sundu.

 

Güçlü bir pazarlama vaadine dönüşen bu kampanya ile Puffy, müşterilerine yalnızca bir yatak satın alma deneyimi değil; kararını aceleye getirmeden, kendi evinde, gerçek uyku deneyimiyle verme özgürlüğü sundu.

Markanın kreatif ajansı Concept İstanbul, bu güçlü içgörüyü sıra dışı, esprili ve kolay anlaşılır bir yaratıcı anlatıma taşıdı. “Sen Bunun Üstüne Bi’Yat İstersen” kampanyası, mesajını doğal bir dille verirken; hem kategoriden ayrışan hem de tüketici tarafından hızla sahiplenilen bir iletişim tonu yakaladı.

Üç seri film olarak kurgulanan kampanya, 360 derece medya kullanımıyla entegre bir iletişim yapısına taşındı. Kampanya kapsamında hazırlanan “Zıplayarak Yatak mı Alınır?” filmi Film kategorisinde Kristal Elma, “Sen Bunun Üstüne Bi’Yat İstersen” kampanyası Entegre Kampanyalar kategorisinde Kristal Elma, “Duruş Bozukluğu” çalışması Radyo ve Ses kategorisinde Kristal Elma, “5 Dakikada Yatak mı Alınır?” filmi ise Film kategorisinde Gümüş Elma kazandı.

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