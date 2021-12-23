Yumuşacık, bayatlamayan pratik poğaça tarifi

Puf puf kabaran poğaça tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak süt

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yumurta

6 su bardağından biraz daha az un

Üzeri İçin;

Çörek otu

Susam

Yumurtanın sarısı

Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?

Poğaça tarifine hamurumuzun mayasını hazırlayarak başlıyoruz. Boş bir tavaya ılık süt, şeker ve bir paket mayayı ilave ederek karıştırmaya başlıyoruz. Hamur kabardıktan sonra yoğur, yağ, tuz ve yumurta akınız da ekliyoruz. Bu işlemlerin ardından yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Poğaça tarifi uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de hamurunuzun ne sert ne de yumuşak olmasıdır. İkisinin ortasında bir kıvam alana kadar yoğurunuz. Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini iyice streçleyerek yaklaşık yarım saat bekleyiniz. Yarım saat bekledikten sonra hamurunuz hazır hale gelecektir. Şimdi hamurunuzu küçük mandalina şeklinde parçalara ayırınız. Elinizi yağlayarak böldüğünüz hamurları tek tek yuvarlak şekilde açınız. Yuvarlak hale getirdiğiniz hamurunuzun içerisine peynir, sucuk, kaşar vs. damak tadınıza göre dilediğinizi ekleyebilirsiniz. İster peynirli maydanozlu, ister patatesli isterseniz kaşar ekleyerek yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz hamurları tepsiye diziniz. Tepsi üzerindeki hamurlarınızın üzerine yumurta sarısını ve susamı ekleyiniz. Daha sonra ise 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakınız.

Mayali poğaça tarifleri bayatlamayan kolay nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya veya 1 çorba kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta

Un (yaklaşık 9 su bardağı)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

susam, çörek otu (isteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

İlk olarak poğaçalarımızın hamurunuz hazırlıyoruz. Yoğurma kabına ılık suyu dökerek içerisinde maya ve şekeri eritin. Üzerine streç film örterek 5 dakika bekletin. Sıvı yağı, yoğurt, tuz ve yumurtayı ekleyerek karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyerek hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edin. Hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur kabının kapağını kapatarak kalın bir örtü ile sıcak kalmasını sağlayacak şekilde bir saat dinlendirin. Süre sonunda hamuru bir kaç kez yoğurarak havasını alın. Poğaçalarımızı şekillendirelim ve pişmeye hazırlayalım. Hamurunuzun mayası geldiğinde dilediğiniz gibi şekil vererek içerisine sıvı yağ eklediğiniz yumurta sarısını üzerine sürün. Daha kolay şekil verebilmek için tezgahınıza az miktarda un serpebilirsiniz. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu ekebilir, içerisine peynir koyabilirsiniz. 185 derecede ısıttığınız fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu miktardaki malzemelerle ile 20 adet poğaça elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.

1 poğaça kaç kalori var?

Orta boy 60 gramlık bir adet sade poğaça içinde 225 kalori bulunur. 90 gramlık bir adet sade büyük boy poğaçada 360 kalori vardır. 1 adet 45 gramlık sade poğaçada ise 180 kalori bulunur.