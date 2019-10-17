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Pudranın yararları nelerdir?

Bebeklerin cildini korumak için kullanılan pudralar, kadınlar arasından sıklıkla kullanılıyor. Başta terleme olmak üzere birçok sorunun üstesinden gelen bebek pudraları, cilt üzerindeki yağı da dengeliyor. Pudranın yararları nelerdir? Pudranın kullanım alanları nelerdir? Pudra sivilce kurutur mu? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 17:29
Pudranın yararları nelerdir?

Bebeklerin cildini korumak için kullanılan pudralar, kadınlar arasından sıklıkla kullanılıyor. Başta terleme olmak üzere birçok sorunun üstesinden gelen bebek pudraları, cilt üzerindeki yağı da dengeliyor. Pudranın yararları nelerdir? Pudranın kullanım alanları nelerdir? Pudra sivilce kurutur mu? İşte detaylar...

Bebeklerin hassas cildinde dahi onarıcı etkisi olan bebek pudrası, bizlerin cildinde daha iyi sonuçlara imza atacaktır. Bebek pudrası, güzellik uzmanları ve dermatologlar tarafından test edildi. Alınan bilgilere ve sonuçlara göre; bebek pudrası makyajdan cilt bakımına, saç yağlanmasından sivilcelere hatta yüzde oluşan birçok lekeyi de gidermede oldukça başarılı olduğu kanıtlandı. Sizin için bebek pudrasının cilde faydalarını ele aldık.

Yağlı Cilt Tiplerinde Oluşan Parlamayı Alır

Bebek pudrasını özellikle aşırı yağlı ciltlerde fondöteni sabitlemek için kullanabilirsiniz. Gün içerisinde sürekli tempo halindeyseniz ve terliyorsanız, bu terlemeyi yüz kısmında azaltmak için bebek pudrası son derece etkilidir.

Sivilceleri Kurutur ve Lekeleri Ortadan Kaldırır

Çıkan sivilcelerin kurumasını sağlar ve daha az görünür olmasına yardımcı olur. Cildinizdeki sivilce lekelerini gidermek için haftada 2 kere lekelerin üzerine bebek pudrası uygulayabilirsiniz.

Cildi Pürüzsüz Yapar

Bebek pudrası cildinizin pürüzsüz görünmesine de yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 18:02
  1. Pudranın yararları nelerdir?
  2. Pudranın yararları
  3. Pudranın faydaları
  4. pudranın kullanım alanları
  5. pudra ne işe yarara
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  18. bebek pudrasının yararaları
  19. pudra maskesinin yararları
  20. Pudranın kullanım alanları nelerdir?
  21. pudra Cildi Pürüzsüz Yapar mı
  22. pudra Sivilceleri Kurutur ve Lekeleri Ortadan Kaldırır mı
  23. pudra Yağlı Cilt Tiplerinde Oluşan Parlamayı Alır mı

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