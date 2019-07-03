Pudranın 10 farklı kullanım alanı

Bebek pudrası hayatımızın her alanında bizi kurtaracak bir madde. Fazla kişinin bilmediği daha çok kullanım alanları mevcut..

1 - Yağlı saçlar

Saçlarınız yağlandığında şipşak bir çözüm arıyorsanız, bebek pudrası uygulayabilirsiniz. Açık renkli saçların direkt uygulayabileceği bu yöntemi, koyu renkli saçlar bir miktar göz farı ekleyerek uygulamalı.

2 - Kum

Denize gittiğinizde vücudunuza yapışan kum tanelerinden arınmak için uygulanabilecek en pratik yol bebek pudrasıdır.

3 - Yağ lekesi

Kıyafetinizin üzerine dökülen yağ lekesinden en kolay şekilde ve sorunsuz kurtulmak istiyorsanız, pudra dökmelisiniz. Tuza oranla daha fazla etkiye sahip olan bebek pudrası, siz ovalarken yağı içerisine hapsetmiş olacak.

4 - Takılar

Takılarıızın birbirine girdiği ve ayrılmadığı o çileli anlardan kurtulmak istiyorsanız, pudra döküp ovalamanız yeterli. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

5 - Terleme

Özellikle yazın çok terleyen kişilerin kullanması gereken pudra, teri emer ve cildinizde oluşabilecek "isilik" tarzı kaşıntıların oluşumunu, pişiği engeller.

6 - Ayakkabılar

Ayakkabılarınızı birer gün arayla değiştirmeli ve havalanmasını sağlamalısınız. Bunu uygulamasına rağmen ayakları kokan insanlar için pudra oldukça etkili bir yöntem.

7 - Karınca

Evinize giren karıncaların olduğu kısımlara bir miktar pudra dökmeniz, karınca sorunundan kurtulabileceğiniz anlamına geliyor.

8 - Kirpik bakımı

Rimel sürmeden önce kirpiklerinize uygulayacağınız pudra, daha uzun kirpikler ve kolay rimel sürme fırsatı sunacaktır.

9 - Traş sonrası

Traş sonrası oluşan hasar ve acı için bebek pudrası birebirdir.

10 - Dolap

Dolaplarınızda oluşan kıyafet kokuları için pudra dolu keseler hazırlamanız yeterli olacaktır.