Pudranın 10 farklı kullanım alanı
Bebek pudrasını evinizde bulunduruyor musunuz? Eğer sorunun cevabı "hayır" ise, bu haberden sonra bir kere daha düşünmelisiniz.03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
Bebek pudrası hayatımızın her alanında bizi kurtaracak bir madde. Fazla kişinin bilmediği daha çok kullanım alanları mevcut..
1 - Yağlı saçlar
Saçlarınız yağlandığında şipşak bir çözüm arıyorsanız, bebek pudrası uygulayabilirsiniz. Açık renkli saçların direkt uygulayabileceği bu yöntemi, koyu renkli saçlar bir miktar göz farı ekleyerek uygulamalı.
2 - Kum
Denize gittiğinizde vücudunuza yapışan kum tanelerinden arınmak için uygulanabilecek en pratik yol bebek pudrasıdır.
3 - Yağ lekesi
Kıyafetinizin üzerine dökülen yağ lekesinden en kolay şekilde ve sorunsuz kurtulmak istiyorsanız, pudra dökmelisiniz. Tuza oranla daha fazla etkiye sahip olan bebek pudrası, siz ovalarken yağı içerisine hapsetmiş olacak.
4 - Takılar
Takılarıızın birbirine girdiği ve ayrılmadığı o çileli anlardan kurtulmak istiyorsanız, pudra döküp ovalamanız yeterli. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek.
5 - Terleme
Özellikle yazın çok terleyen kişilerin kullanması gereken pudra, teri emer ve cildinizde oluşabilecek "isilik" tarzı kaşıntıların oluşumunu, pişiği engeller.
6 - Ayakkabılar
Ayakkabılarınızı birer gün arayla değiştirmeli ve havalanmasını sağlamalısınız. Bunu uygulamasına rağmen ayakları kokan insanlar için pudra oldukça etkili bir yöntem.
7 - Karınca
Evinize giren karıncaların olduğu kısımlara bir miktar pudra dökmeniz, karınca sorunundan kurtulabileceğiniz anlamına geliyor.
8 - Kirpik bakımı
Rimel sürmeden önce kirpiklerinize uygulayacağınız pudra, daha uzun kirpikler ve kolay rimel sürme fırsatı sunacaktır.
9 - Traş sonrası
Traş sonrası oluşan hasar ve acı için bebek pudrası birebirdir.
10 - Dolap
Dolaplarınızda oluşan kıyafet kokuları için pudra dolu keseler hazırlamanız yeterli olacaktır.
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