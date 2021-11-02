  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pudingli kek tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pudingli kek tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı oldukça kolay ve pratik pudingli kek tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:27:00 -
Pudingli kek tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı oldukça kolay ve pratik pudingli kek tarifi.

Malzeme Listesi

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı kadar toz şeker
  • 1,5 su bardağı kadar süt
  • 1 su bardağı kadar sıvı yağ
  • 2 su bardağı kadar elenmiş un
  • 1 paket vanilya ya da şekerli vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 yemek kaşığı kadar kakao
  • 2 paket kakaolu puding
  • 4 su bardağı kadar süt
  • Bir miktar Hindistan cevizi
  • 1 su bardağı kadar süt

Yapılışı

Yumurtayı ve toz şekerini bir mikser yardımı ile bu karışım beyazlaşana dek iyice çırpın. Kabın içerisine sütü ve sıvı yağı da ilave edin. Bu şekilde kapta bulunan malzemeleri yaklaşık 1 dakika kadar çırpın. Ayrı bir kabın içinde unu, vanilyayı, kabartma tozunu ve kakaoyu eleyerek karıştırın. Sonrasında bu karışımı da diğer malzemelerin koyduğu kaba ilave edin. Birkaç dakika daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra çırpma işlemini sonlandırın. Hazırlamış olduğunuz kek karışımını borcama boşaltın. Bu kek karışımının bulunduğu borcamı önceden ısıtılmış olan fırına atın. Kek hamurunu 170 derecede bir miktar kabarana kadar pişirin. Kekin pişirin. Beş dakika kekin ilk sıcaklığını atması için kenarda bekletin. Sonrasında kekin her yerini yaklaşık 1 su bardağı kadar süt ile ıslatın. Ayrı bir tencerenin içerisine 4 su bardağı kadar süt ile birlikte 2 paket pudingi iyice pişirin. Puding piştikten sonra ocaktan alın ve bir süre soğuması için bekleyin. Bu işlemi kek fırındayken de yapabilirsiniz. Ardından tüm pudingi pişirmiş olduğunuz kekin üzerine hiçbir boşluk kalmayacak şekilde iyice yayın. Sonrasında keki bir süre soğuması için buzdolabına kaldırın. Kek yeteri kadar soğuduktan sonra dikdörtgen ya da kare şeklinde parçalara bölerek servis tabaklarına alın. Üstlerine Hindistan cevizi serperek servis yapın. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydi herkes taramaya
Kadın - Aile

Haydi herkes taramaya

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında İl sağlık Müdürlüğü çalışmaları devam ediyor.

41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu
Dünya

41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu

ABD'de 41 Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a iki sayfalık bir mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların satılmamasını istedi...
Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!
Aktüel

Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!

​Harf inkılabı ile ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, harf inkılabının, Türkiye’de bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay