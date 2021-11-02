Pudingli kek tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı oldukça kolay ve pratik pudingli kek tarifi.

Malzeme Listesi

3 adet yumurta

2 su bardağı kadar toz şeker

1,5 su bardağı kadar süt

1 su bardağı kadar sıvı yağ

2 su bardağı kadar elenmiş un

1 paket vanilya ya da şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı kadar kakao

2 paket kakaolu puding

4 su bardağı kadar süt

Bir miktar Hindistan cevizi

1 su bardağı kadar süt

Yapılışı

Yumurtayı ve toz şekerini bir mikser yardımı ile bu karışım beyazlaşana dek iyice çırpın. Kabın içerisine sütü ve sıvı yağı da ilave edin. Bu şekilde kapta bulunan malzemeleri yaklaşık 1 dakika kadar çırpın. Ayrı bir kabın içinde unu, vanilyayı, kabartma tozunu ve kakaoyu eleyerek karıştırın. Sonrasında bu karışımı da diğer malzemelerin koyduğu kaba ilave edin. Birkaç dakika daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra çırpma işlemini sonlandırın. Hazırlamış olduğunuz kek karışımını borcama boşaltın. Bu kek karışımının bulunduğu borcamı önceden ısıtılmış olan fırına atın. Kek hamurunu 170 derecede bir miktar kabarana kadar pişirin. Kekin pişirin. Beş dakika kekin ilk sıcaklığını atması için kenarda bekletin. Sonrasında kekin her yerini yaklaşık 1 su bardağı kadar süt ile ıslatın. Ayrı bir tencerenin içerisine 4 su bardağı kadar süt ile birlikte 2 paket pudingi iyice pişirin. Puding piştikten sonra ocaktan alın ve bir süre soğuması için bekleyin. Bu işlemi kek fırındayken de yapabilirsiniz. Ardından tüm pudingi pişirmiş olduğunuz kekin üzerine hiçbir boşluk kalmayacak şekilde iyice yayın. Sonrasında keki bir süre soğuması için buzdolabına kaldırın. Kek yeteri kadar soğuduktan sonra dikdörtgen ya da kare şeklinde parçalara bölerek servis tabaklarına alın. Üstlerine Hindistan cevizi serperek servis yapın. Afiyet olsun.