PUBG Mobile eski uygarlık temalı haritası ve yeni oyun modunu duyurdu

PUBG Mobile, The Ancient Secret adı verilen yeni oyun modu için bir harita yayınlayacaklarını açıklamıştı. Gün yüzüne çıkan detaylar oyuncuları bir gizemin içine çekecekmiş gibi duruyor.

Bu oyun modu ile birlikte Library Map'de ( Kütüphane Haritası) ortaya çıktı.

"Eski uygarlıklar temalı bir harita karşımıza gelecek"

Gizemli eski uygarlık temasıyla karşımıza çıkan PUBG Mobile, oyunculara yepyeni oyun içi etkinlikler, özel ödüller ve farklı bir evren sunuyor. Yeni sunulan harita ile birlikte Team Gun adı verilen oyun geliyor.

Şuan aktif olarak olmayan sadece bazı yayıncı ve influencer'ın erişebildiği bir oyun modu olsada ileriki zamanlarda yeni güncelleme ile birlikte oyunseverlerin karşısına gelecek.

Ölüm oyunlu PUBG deneyimi

Team Gun oyunu ise PUBG Mobile‘da yer alan ilk iç mekân haritasında oynanabiliyor. Arena modu başlangıç silahlarıyla 4’e 4 oyun sunuyor. Oyuncular rakiplerini avladıkça, silahları yavaş yavaş yükseliyor. Team Gun oyunu her hafta sonu cumadan pazar gününe kadar oyuncuların oynayabileceği şekilde sunuluyor. PUBG Mobile Library Map ile oyuncular farklı bir evrene ışınlanıyor. Güncelleme yakında tüm oyuncular için sunulacak bekleniyor.