PUAN DURUMU Maç fazlası ile Fenerbahçe lider
Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ederken, Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ederken, Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.
3. hafta maçlarında dün Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Rize'de karşılaştı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe, 5-0'lık net bir skor ile sahadan 3 puan alarak ayrıldı. Puanını 7'ye çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Dünkü diğer maçta ise Antalyaspor Hatayspor' u 3-2 yenmeyi başardı. Dünkü bir diğer maçta ise, Kasımpaşa evinde, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in, bu hafta Avrupa Kupaları sebebiyle maçları ertelenmiştii
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünkü maçlar sonrası süper ligdeki puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|Eyüpspor
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|Beşiktaş
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|4
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|5
|Başakşehir
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|6
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|7
|Antalyaspor
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|8
|Ç. Rizespor
|3
|1
|1
|1
|3
|7
|-4
|4
|9
|Göztepe
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|10
|Gaziantep FK
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|11
|Samsunspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|12
|Konyaspor
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
|13
|Bodrum FK
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|14
|Kasımpaşa
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|15
|Alanyaspor
|3
|0
|2
|1
|4
|6
|-2
|2
|16
|Trabzonspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Hatayspor
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|18
|Adana Demirspor
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|19
|Kayserispor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0