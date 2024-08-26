PUAN DURUMU Maç fazlası ile Fenerbahçe lider

Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ederken, Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

3. hafta maçlarında dün Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Rize'de karşılaştı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe, 5-0'lık net bir skor ile sahadan 3 puan alarak ayrıldı. Puanını 7'ye çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Dünkü diğer maçta ise Antalyaspor Hatayspor' u 3-2 yenmeyi başardı. Dünkü bir diğer maçta ise, Kasımpaşa evinde, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in, bu hafta Avrupa Kupaları sebebiyle maçları ertelenmiştii

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Dünkü maçlar sonrası süper ligdeki puan durumu şöyle: