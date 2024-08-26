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Spor PUAN DURUMU Maç fazlası ile Fenerbahçe lider
Spor

PUAN DURUMU Maç fazlası ile Fenerbahçe lider

Yeniakit Publisher
2024-08-26 00:35:00 - 2024-08-26 01:09:35
PUAN DURUMU Maç fazlası ile Fenerbahçe lider

Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ederken, Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ederken, Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

3. hafta maçlarında dün Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Rize'de karşılaştı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe, 5-0'lık net bir skor ile sahadan 3 puan alarak ayrıldı. Puanını 7'ye çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Dünkü diğer maçta ise Antalyaspor Hatayspor' u 3-2 yenmeyi başardı. Dünkü bir diğer maçta ise, Kasımpaşa evinde, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. 

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in, bu hafta Avrupa Kupaları sebebiyle maçları ertelenmiştii
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünkü maçlar sonrası süper ligdeki puan durumu şöyle:

  Takım O G B M A Y Av P
1 Fenerbahçe 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Eyüpspor 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Beşiktaş 2 2 0 0 6 2 4 6
4 Galatasaray 2 2 0 0 4 2 2 6
5 Başakşehir 2 1 1 0 5 3 2 4
6 Sivasspor 3 1 1 1 2 2 0 4
7 Antalyaspor 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Ç. Rizespor 3 1 1 1 3 7 -4 4
9 Göztepe 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Gaziantep FK 2 1 0 1 1 1 0 3
11 Samsunspor 2 1 0 1 1 2 -1 3
12 Konyaspor 3 1 0 2 5 7 -2 3
13 Bodrum FK 3 1 0 2 4 6 -2 3
14 Kasımpaşa 3 0 2 1 5 6 -1 2
15 Alanyaspor 3 0 2 1 4 6 -2 2
16 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Hatayspor 3 0 1 2 4 6 -2 1
18 Adana Demirspor 3 0 1 2 3 5 -2 1
19 Kayserispor 1 0 0 1 1 2 -1 0

 

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