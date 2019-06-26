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PTT’nin yenilenen hizmetleri Manisa TSO’da anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında, Manisa PTT Başmüdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla PTT sunmuş olduğu hizmetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
PTT’nin yenilenen hizmetleri Manisa TSO’da anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında, Manisa PTT Başmüdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla PTT sunmuş olduğu hizmetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Biz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaklaşık 10 aydır PTT ile çalışıyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Siz değerli üyelerimiz ufak tefek sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Biz de bu noktada hem PTT’nin yenilenen hizmetlerinden sizleri bilgilendirmek hem de sizin PTT ile yaşadığını sıkıntılar varsa onları en aza indirmek için bu toplantıyı düzenledik. Ben verimli bir toplantı gerçekleşeceğini düşünüyorum. Açıkçası biz kurum olarak her zaman devletimizin yanında olmayı tercih ediyoruz. Eğer bir hizmet alınacaksa ve bunu devletin bir kurumu sağlıyorsa biz tercihimizi bu yönde yapıyoruz. Bu yüzden biz PTT’ye kefiliz diyebilirim” diye konuştu.


Böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sunan Manisa PTT Başmüdürü Bilal Özlü, “Her geçen gün yenilenen ve kendini geliştiren bir kurumuz. Açıkçası Manisa’nın en ücra köşelerine giden tek kargo kurumuyuz diyebilirim. Belli başlı sıkıntılarımız oluyor. Bu aksaklıkları her geçen gün en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Ankara Başmüdürlüğümüzden gelen arkadaşlarımız ile birlikte siz değerli iş insanlarına yenilenen hizmetlerimizi anlatmak için buradayız. Bu toplantıya ev sahipliği yapan bizlere kapılarını açan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından PTT heyeti, PTT’nin işletmelerin ürün ve hizmetlerinin dünyaya pazarlanması ve satılması ile lojistiğini sağlayan Dış Ticaret Portalı PTT Trade başta olmak üzere, PTT lojistik ve depolama merkezleri, yurtiçi satış portalı e-PTT AVM, kayıtlı elektronik posta ve e-Tebligat hizmetlerine ilişkin katılımcıları bilgilendirme sunumu yaptılar.


Toplantıya, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa PTT Başmüdürü Bilal Özlü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi BaşkanıHuriye Uslu, PTT heyeti ve Manisa iş dünyasının temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
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