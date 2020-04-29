PTT’den müşterilerin hayatını kolaylaştıracak adım! Yeni uygulama açıklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında PTT’den önemli açıklamalar geldi. Müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni uygulama başlatıldı.

PTT günlük para çekme limitinin yükseltildiğini duyurdu.

İşte detaylar,

PTT olarak koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkardık.

Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM’lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL’den 3 bin TL’ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz.