  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

PTT’den müşterilerin hayatını kolaylaştıracak adım! Yeni uygulama açıklandı

PTT koronavirüs mücadelesi kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştıracak adım attı. Günlük para çekme limitinin yükseltildiği belirtildi.

2020-04-29 22:21:00 - 2020-04-29 22:25:52
PTT’den müşterilerin hayatını kolaylaştıracak adım! Yeni uygulama açıklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında PTT’den önemli açıklamalar geldi. Müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni uygulama başlatıldı.

PTT günlük para çekme limitinin yükseltildiğini duyurdu.

İşte detaylar,

PTT olarak koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkardık.

Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM’lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL’den 3 bin TL’ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı