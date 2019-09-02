PTT’den Eskişehir’in 97. kurtuluş yıldönümüne özel pul koleksiyonu sergisi

Eskişehir PTT Başmüdürlüğü tarafından Eskişehir’in kurtuluş yıldönümüne özel pul koleksiyonu sergisi açıldı.

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü konulu pul koleksiyonu sergisi Eskişehir PTT 2 Eylül Merkezi müşteri holünde vatandaşların ilgisine sunulacak. Halka açık olan sergi 6 Eylül gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Serginin açılış konuşmasını yapan Eskişehir PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin, amaçlarının pul koleksiyonculuğunu tanıtmak olduğunu belirtti. Zengin, açıklamasının devamında şu ifadelerin kullandı:

"2 Eylül tarihi güzel Eskişehrimizin esaret zincirlerini kırdığı gündür. Bu anlamlı günde şirket olarak biz de pul sergisi açıyoruz. Pul ve Pulculuk ile ilgili de birkaç şey ilave edecek olursak, herkesin bir şeye özel merakı, koleksiyonculuk yanı vardır. Koleksiyon denince akla önce pul koleksiyonu gelir. Pul koleksiyonu en yaygın koleksiyonculuk olduğu gibi en ilginç, en eğitici, en karlı koleksiyondur. Pul koleksiyonundaki pullar ait oldukları ülkelerin elçisidir. Bunlar, ülkelerin tarihini, coğrafyasını, ekonomisini, büyük adamlarını, güzelliklerini, sosyal yaşamlarını geleneklerini inceleyenlere öğretirler. Bir pul koleksiyoncusunun genel kültür seviyesi pulculuk ile kendiliğinden artar. Pulculuk bir yatırım kaynağıdır, israfı önler, tasarruf düşüncesini aşılar.Bu kapsamda Eskişehir’de pul koleksiyonculuğunu tanıtma adına 2-6 Eylül tarihleri arasında 2 Eylül Merkezimiz müşteri holünde gerçekleştirilecek olan ’Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü’ konulu pul sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."