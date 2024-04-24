  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel PTT’den 23 Nisan’a özel anma pulu ve ilk gün zarfı
Aktüel

PTT’den 23 Nisan’a özel anma pulu ve ilk gün zarfı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 16:07:00 -
PTT’den 23 Nisan’a özel anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ’nin “Çizgi Kahramanlar (İbi)” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

“Çizgi Kahramanlar (İbi)” konulu 2x20 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 60 lira bedelli ilk gün zarfı, 2x40 lira bedelli maksimum kartı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait “www.filateli.gov.tr” internet adresinde satışa çıkarıldı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA” adresinde “Çizgi Kahramanlar (İbi) 23.04.2024 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23