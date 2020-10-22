PTT'den "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT, "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası” konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de gerçekleştirilen spor organizasyonlarına ve sporculara destek vermek amacıyla, "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu anma pulları 3 lira ila 6 lira 50 kuruş aralığında, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı da 11 lira 50 kuruş bedelle PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT AŞ Genel Müdürlüğü, Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "2020 UCI DAĞ BİSİKLETİ MARATONU DÜNYA ŞAMPİYONASI 22.10.2020 SAKARYA" ibareli ilk gün damgası ile kullandırılmaya başlandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.



Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası taleplerini, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletmesi gerekiyor.