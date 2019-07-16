PTT’den ‘15 Temmuz’ konulu özel gün zarfı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu gün zarfı ve pul baskılı kart, PTT AŞ tarafından dün satışa çıkarıldı.

PTT AŞ tarafından “15 Temmuz” içerikli özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı tedavüle çıkarıldı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu gün zarfı ve pul baskılı kart, 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında dün satışa çıkarıldı. İçerisinde 3,50 lira bedelli özel gün zarfı ve 2 lira bedelli pul baskılı posta kartının yer alacağı portföy 12,50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. Söz konusu portföyün satışıyla bugün Ankara Kızılay PTT Merkez Müdürlüğünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2019 ANKARA” ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

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