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PTT'den 1100 personel alımı! İşte şartlar

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alımı yapacak. başvurular 15 Aralık'ta sona eriyor.

23 Kasım 2018 Cuma 12:30
PTT'den 1100 personel alımı! İşte şartlar

Haziran ayında kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ (PTTPAL)her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

Başvurular 15 Aralık'ta sona erecek

Zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:30
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. İzmir
  6. Adana
  7. 5 Aralık
  8. PTT personel alımı

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