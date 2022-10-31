PTT şubesinde silahlı soygun! Ekipler sevk edildi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncu yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçarken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Gaziantep'te bir PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mesai saatinin bitimine yakın PTT şubesine gelen kar maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanları silahla tehdit edip yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı.
Ekipler sevk edildi
Olayın ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.