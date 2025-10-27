PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

PTT’de çalışmak isteyen binlerce kişi gözünü kuruma çevirdi. Uzun süredir gündemde olan PTT personel alımı iddiaları, son günlerde yeniden hız kazandı. 2025 yılı için yaklaşık 10 bin kişilik personel alımı yapılacağı öne sürülüyor. PTT’den yapılacak duyurular, başvuru tarihleri ve alım şartları merakla bekleniyor. İşte, detaylar...

PTT personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT personel alımı için şu anda resmi bir başvuru süreci bulunmuyor. Kurumdan yapılan herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, PTT iş ilanlarının genellikle yıl içinde ihtiyaçlara göre yayımlandığı biliniyor. Başvuru tarihleri açıklandığında, duyurular PTT’nin resmi web sitesi üzerinden ve Resmi Gazete aracılığıyla paylaşılıyor.

PTT 2025’te personel alımı yapacak mı?

2025 yılına ilişkin net bir ilan yayımlanmadı ancak PTT’nin farklı pozisyonlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere yıl içinde alım yapması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gişe görevlisi, dağıtıcı, teknik personel ve destek personeli kadrolarında alımlar gündeme gelebilir.

PTT iş başvurusu nasıl yapılır?

PTT iş başvuruları, resmi ilan yayımlandıktan sonra ptt.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılır. Adaylar başvuru ekranında T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir. Başvuru sürecinde adaylardan yaş, eğitim durumu, KPSS puanı gibi belirli şartları sağlamaları istenir.

PTT personel alımı için genel şartlar neler?

Henüz alım ilanı yayımlanmadığı için özel şartlar açıklanmadı. Ancak PTT’nin geçmiş dönem alımlarında aradığı genel şartlar şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirlenen pozisyona uygun öğrenim düzeyine sahip olmak,

Akıl sağlığı yerinde olmak ve sürekli görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

PTT alımları KPSS’siz olacak mı?

PTT geçmiş yıllarda bazı pozisyonlarda KPSS puan şartı ararken, bazı dönemlerde KPSS’siz (sınavsız) alımlar da yaptı. Bu yılki alımda da bazı kadrolarda benzer bir uygulamanın gündeme gelebileceği öngörülüyor. Kesin bilgiler, resmi ilan yayımlandığında netleşecek.

per