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Ekonomi PTT Personel alımı 2021 ne zaman?
Ekonomi

PTT Personel alımı 2021 ne zaman?

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:06:00 -
PTT Personel alımı 2021 ne zaman?

PTT Personel alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. 55 bin personel alım yapılacağı geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Peki, PTT Personel alımı başvuru ne zaman? İşte detaylar...

PTT Personel alımı 2021 ne zaman?

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce PTT personel adayı, 2021 PTT personel alımı tarihleri ne zaman açıklanacak araştırmasına başladı. Geçtiğimiz yıl personel alımı yapacağını belirten PTT alım yapmamış ve ilan da yayınlamamıştı. Yeni yılın başlaması ve koronavirüs etkilerinin yavaş yavaş değişmesi nedeniyle adaylar, PTT personel alım ilanının 2021 yılında duyurulmasını bekliyor.

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.

PTT iş başvurusu nasıl yapılır?

PTT iş başvurusu nasıl yapılıyor merak eden adaylar aşağıdaki detayları inceleyebilir;

PTT iş başvurusu için ilk adım PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru alanlarının seçilmesi,

Başvuru sonrasında adaylar KPSS puanlarına göre ve seçtikleri alana göre değerlendirilecek,

PTT personel alımı sınavlarına katılım şartını sağlayan adaylar, sınav katılım parasını Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

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