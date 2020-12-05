PTT KPSS'siz memur alımıları ne zaman?

PTT, bazı personel alımlarının KPSS'siz olarak alınmasıyla birlikte araştırılan konular arasında. Koronavirüs nedeniyle bir süredir PTT AŞ tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararla yapılan bazı personel alımlarının yürütmesinin durdurulmuştu. PTT memur alımlalrı ihtiyaç duyulan personelin istihdamı için gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden düzenlenecek. Peki PTT memur alımları ne zaman, şartları neler?

PTT memur alımları

Kurum posta, kurye hizmeti ve APS (Acele Posta Hizmeti) mevcuttur. Hızlı geçiş sistem hesabına yüklemede yapılmaktadır. Tüm bu hizmetler vatandaşa verilmesinden sonra PTT'nin iş yükü de arttı. Kargo işlemleri sadece yurt içinde değil yurt dışında da yapılmaktadır.

Tüm bu işlemlerin yoğunluğu ve sürekli yeni şubelerin açılması ve iş yükünün azalması nedeniyle kurum farklı zamanlarda ilanlar yayınlamaktadır. Kurum yıl içinde yazılı bir sınav düzenleyerek bu sınav için postacı, kasiyer, uzman asistan gibi personelin alınacağını duyurur. Bu sınavın sonuçlarına göre bir sıralama yapılır ve adaylar mülakata davet edilir.

PTT memur alımları gereken şartlar neler?

2020 Yeni uygulama sayesinde kurumlar artık kendi sınavlarını yapıyor.

Personelini geçtikleri sınavlara göre işe almaktadırlar. Personel alımında kurumlar tarafından belirlenen genel koşullar vardır. Bir kurum tarafından yapılan alımlar için belirli koşullar gereklidir.

Bu şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamaları, Kamu haklarından mahrum kalmaması, Puanı KPSS sınavına göre kurum belirlesin, Kötü şöhretli suçlar nedeniyle önceki teşkilattan ayrılmamış olması, Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması, Gerekli mezuniyet şartlarına sahip olması, Görevlerini yerine getirmelerini engelleyen herhangi bir zihinsel veya fiziksel engel olmaması, İhmal suçu hariç altı aydan fazla hapis cezası, Affedilse bile ülkenin bütünlüğünü veya Anayasayı tehlikeye atan suçları işlememiş olması (rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, taciz, cinsel saldırı gibi) 18 yaş üstü, Erkek adaylar için yaş sınırı 22-30, Kadınlar için 18-27'dir. Kadınlar için 1.64 cm, erkekler için 1.73 cm, Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla sonuçlanması, Belirlenen konuma uyması PTT giriş sınavının yapıldığı gün 30 yaş altında olunması gerekiyor.

PTT personel alımları ne zaman yapılacak?

PTT KPSS’siz Memur Alımı 2020 "Resmi Gazete" de yayınlanan karara göre KPSS olmadan 2020 yılında işe alım yapılmayacaktır.

KPSS puanlı işe alım duyurularının Kasım veya Aralık aylarında yayınlanması bekleniyor. İlanı resmi olarak ilan ettikten sonra sizlerle paylaşacağız. Başvuru intenet üzerinden yapılacak ve satın alma duyurusu en az 10 gün sürecektir.

Başvurudan işe alım sürecine kadar her şey PTT web sitesinde insan kaynakları sayfasında yer alacaktır. PTT başvuruyu değerlendirdikten sonra, uygun olanlar yazılı sınava davet edilecek. Bizi takip ederek ilan satın alma ve tarih hakkında bilgi alabilirsiniz.

PTT başvuruları nasıl yapılır?

Yazılı sınava veya düzenlenecek sözlü sınava girmeniz için gereken ilk şey, PTT resmi web sitesinde ilgili başvuru alanını bulmaktır. Web sitesindeki ilanları takip ederek başvurabilirsiniz. Başvuru PTT'nin resmi sayfasında yapılır.

Başvuru sürecinde adaylar tercihte bulundukları alanlara göre seçim yapacak ve kazandıkları puanlara göre değerlendirilecektir. Bu sınava girmek isteyenler, belirli bir miktar sınav ücreti ödeyerek başvurularını yapabilirler. Sınav ücretini Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden ödenmektedir.