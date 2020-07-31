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Yaşam

PTT kargo bayramda çalışıyor mu?

PTT kargo bayramda çalışıyor mu? sorusu merak ediliyor. PTT işlemleri olan birçok vatandaş ise bugün PTT şubeleri açık mı, PTT şubeleri kaça kadar açık araştırması yapıyor. PTT bayramda çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-31 15:42:00 -
PTT kargo bayramda çalışıyor mu?

Bayram tatiline giren vatandaşlar günlük işlerini halletmek için bankalar, noter, PTT, eczaneler, kargolar ve hastaneler açık mı merak ediyor. Bayramda açık ve kapalı olan kurumlar... Bayram tatilinde günü hastanelerin acil poliklinikleri açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak, nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.

Kurban Bayramı tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları Kurban bayramı dolayısıyla 4 gün boyunca hizmet veremeyecek

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