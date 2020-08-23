Eski adıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün ismi 2013 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi oldu. PTT 23 Ekim 1840 yılında açıldı. 1840 yılında açılan ilk şube İstanbul Yeni Cami avlusundaydı. Geçmişi bu kadar eski olan PTT günümüzde müşterilerine kargo hizmeti de veriyor. Peki, PTT kargo kaç günde gelir.

PTT kargo takip

Online alışverişlerin artmasıyla birlikte kargo şirketlerine olan ihtiyaç da bir hayli arttı. Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan PTT müşterilerine kargo hizmeti de sunuyor. PTT kargo aracılığıyla paket bekleyenler ise kargolarının teslim alacakları günü öğrenebilmek için sık sık internette “Kargo takip” konusunu araştırıyor. Kargonuz PTT Kargo’ya teslim edildiğinde cep telefonunuza bir kısa mesaj geliyor. Gelen mesajda bir takip kodu bulunuyor. Sipariş takibinizi yapmak için gonderitakip.ptt.gov.tr adresine girip takip numaranızla kargonuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

PTT kargo ne zaman gelir?

PTT Kargo’dan paket bekleyenler ürünlerinin ne zaman geleceğini merak ediyor. PTT kargo genellikle 1-4 gün arasında paketleri teslim ediyor. Elbette bazı durumlarda paketin teslimatının 4 günü aştığı durumlarda söz konusu olabiliyor.

PTT kargom nerede telefon

PTT Kargo’dan paket bekleyenler internetten takip etmek yerine daha detaylı bilgi alabilmek için PTT’ye telefonla ulaşmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi “PTT kargo telefon 444” konusunu araştırıyor. PTT’ye 444 1 788 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

PTT kargo ücreti | PTT kargo hesaplama

PTT Kargo’ya paket teslim edecek olanlar ne kadar kargo ücreti ödeyeceklerini araştırıyor. PTT Kargo’da 0 ila 1 desi için 16.25 TL olarak kargo fiyatı belirlemiştir. PTT Kargo ücreti hesaplamak için ptt.gov.tr/Sayfalar/Gonderi/Gonderi.aspx#” linkine tıklamanız ve bilgileri girmeniz yeterli olacaktır.

PTT kargo çalışma saatleri

PTT Kargo’ya paket teslim edecekler ve kargo bekleyenler çalışma saatlerini araştırıyor. PTT Kargo hafta için 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

PTT kargo en yakın şube

Bulunduğunuz il ve ilçede size en yakın PTT şubesini arıyorsanız PTT resmi internet sitesinden arama yapabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesini “enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/” linkinden hızlıca öğrenebilirsiniz.

PTT kargo yurt dışı gönderi

PTT Kargo ile yurt dışına gönderi yapmanız mümkün. PTT Kargo yurtdışı gönderileri için PTT anasaygasına giriş yapıp "PTT Yurt Dışı Kargo Hizmetleri" kısmına tıklamanız yeterli.

PTT kargo indir

PTT Kargo’dan daha hızlı işlem yapmak için uygulamayı mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. PTT Kargo uygulamasına Play Store ve App Store’den ulaşabilirsiniz.

PTT kargo evden kargo alımı

​İnternette en çok araştırılan konuların başında PTT Kargo'nun evden teslimat alıp almadığı araştırılıyor. PTT Kargo evinize gelip paketinizi teslim alabiliyor. Bunun için öncelikle internetten sipariş bilgilerini girmeniz ardından da 4441788 nolu telefonu arayıp paketin evinizden alınmasını talep etmeniz gerekiyor.

PTT KARGO SİPARİŞ FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu?

PTT şubeleri cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Hafta sonu PTT Kargo teslimatları bu sebeple hafta sonu yapılmaz.