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Ekonomi PTT "Gümrü Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı
Ekonomi

PTT "Gümrü Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:47:18 -
PTT "Gümrü Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

ANKARA (AA) - PTT, "Gümrü Antlaşmasının 100. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Gümrü Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde bunlar posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.





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