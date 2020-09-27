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Ekonomi PTT gönderi takip
Ekonomi

PTT gönderi takip

PTT kargo takip | Koronavirüs salgınında kargoların iş yükü bir hayli arttı. Online alışverişler, evrak gönderimleri gibi konularda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren kargo şirketlerinden biri de PTT… PTT kargo ile teslimat alacak kişiler kargolarının durumlarını internetten araştırıyor. Peki, PTT kargom nerede? | PTT kargo kaç günde gelir? | PTT kargo ücretleri.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:04:00 -
PTT gönderi takip

PTT kargom nerede? Online alışverişlerin yanı sıra evrak, eşya vs göndermek için kargo firmaları tercih ediliyor. Bu firmalardan biri de PTT… PTT’den kargo gönderecek olanlar ya da PTT Kargo’dan gönderi bekleyenler akıllarına takılan sorularını internette araştırıyor. Peki, PTT kargo gönderi takibi nasıl yapılır?

PTT gönderi takibi | PTT kargo takip nasıl yapılır?

PTT Kargo’dan bir teslimat alacaksanız öncesinde sisteme giriş yapılan telefonunuza bilgilendirme mesajı geliyor. Söz konusu bu mesajda gönderi takip numarası bulunuyor. Bu takip numarasını PTT kargo internet sitesinden ya da uygulamadan arattığınızda gönderinizin hareketlerini, tahmini teslimat tarihini görmeniz mümkün.

PTT KARGO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT kargo takip numaramı nasıl öğrenebilirim?

PTT Kargo gönderi takip numaranızı bilmiyorsanız öğrenmenin bir yolu var. İsim ve soyisim bilgilerinizle 444 1 788 nolu telefonu arayarak kargo takip numaranızı öğrenebilirsiniz.

PTT kargo ne zaman gelir?

PTT Kargo’dan paket bekleyenler teslimatın ne zaman yapılacağını merak ediyor. PTT Kargo mesafeye göre paketleri 1 ila 4 iş günü içerisinde teslim ediyor.

PTT kargo hesaplama

PTT Kargo ile paket göndermek isteyenler ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. PTT kargo internet sitesi üzerinden gönderi ücreti hesaplayabilirsiniz.

PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT kargo uygulama indir

PTT Kargo işlemlerinizi mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulama ile hızlıca yapabilirsiniz. Play Store ve App Store’dan PTT kargo uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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