PTT çalışanlarına ikramiye müjdesi

Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, Türkiye genelinde PTT çalışanı 14 bin taşeron işçiye bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu.

Korona virüs ile mücadelede görevlerinin başında olan PTT’nin taşeron çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesi ikramiye verilecek. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, girişimlerinin sonuç verdiğini belirterek, kararın PTT Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını duyurdu. Tüz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren korona virüs sürecinde PTT’de çalışan yaklaşık 14 bin taşeron işçi kardeşimiz bu süreçte görevlerinin başında milletimize hizmet ettiler. Sendika olarak bu kardeşlerimizin bir nebze rahatlamaları noktasında PTT Genel Müdürlüğüne talepte bulunup, çalışanlara ikramiye verilmesini talep ettik.Talebimiz uygun görüldü ve PTT Genel Müdürümüz Hakan Gülten tarafından onaylandı. Buradan sizlerin aracılığı ile 14 bin PTT çalışanı taşeron kardeşimize bu süreçte göstermiş oldukları özveri için teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öz-Haber İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Sefa Tuğdar ise çalışanlar adına çok mutlu olduklarını ifade etti. Tuğdar, “PTT çalışanı olan taşeron işçi kardeşlerimiz bu duruma çok sevindiler. Bayram öncesi böyle bir ikramiyenin arkadaşlarımızın hesabına yatacağını öğrendik. Kararın alınmasında emeği geçen Genel Başkanımız Harun Tüz ve desteklerini esirgemeyen Memur-Sen ile Kamu-Sen temsilcilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.