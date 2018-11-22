PTT çalışanları 3600 ek gösterge istiyor

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Budak, Topkapı’daki PTT Dağıtım Merkezinin bahçesinde PTT çalışanlarıyla yaptığı basın açıklamasında PTT AŞ’nin son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirerek sektörde bir numaralı marka haline geldiğini vurguladı.

PTT’nin sektörde bir numara haline gelmesinde yapılan uygulamaların yanı sıra personelin özverili olarak verdiği emek ve gayretin en önemli etken olduğunu dile getiren Budak, şunları kaydetti:

“PTT personeli kurumunu sever, yaptığı işi sever, bilir ki vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Bilir ki helal kazanmanın yolu çok çalışmaktan ve üretmekten geçer. PTT personeli birçok iş yerinde personel eksikliği olmasına rağmen izne ayrılmamış, hastaneye gitmemiş, mesai kavramı gözetmeden çalışmış, ailesinin ve sevdiklerinin acılı ve güzel gününde dahi fedakarlık ederek yanlarında olamamıştır. PTT personeli hafta sonu dememiş çalışmış, bayram dememiş çalışmış, üretmiş, PTT’yi bir numara yapmış, ülkesine ve milletine kazandırmıştır. Postacı kardeşim sıcak, soğuk, yağmur, çamur dememiş 81 ilin tamamında en ücra köşeye varana dek 81 milyona her gün hizmet vermiştir. Postacı kardeşim günlük taşıyabileceği postanın çok daha fazlasını taşımış, yetmezmiş gibi akşamda evine iş götürmüştür. Gişede çalışan memur kardeşim; akşam yedilere, sekizlere kadar çalışmış, evine ve ailesine vakit ayıramamıştır.”