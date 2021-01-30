PTT Ayçiçek yağı satışı ne zaman? PTT Ayçiçek yağı ne kadar olacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan internet adresine dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin olmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, PTT Ayçiçek yağı satışlarının ne zaman yapılmaya başlanacağını merak etmeye başladı.

PTT Ayçiçek yağı satışı ne zaman?

Temel gıda ürünlerine gelen zamlarına karşı kooperatifler ve PTT’nin indirimli satış ortaklığı devreye girme hazırlığı yapıyor. PTT ucuz Ayçiçek yağı satışı yapacak. Vatandaşlar tarafından Ayçiçek yağı satışının ne zaman başlayacağı ve kadar olacağı araştırılıyor.

Ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilmesi hedefleniyor. Ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanmış olacak.

PTT Ayçiçek yağı ne kadar olacak?

Ürünlerin fiyatlarının ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. İnternet adresi üzerinden satışa sunulduğunda indirimli ürünleri görebileceksiniz.