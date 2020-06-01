PTT alımları ne zaman yapılacak? | PTT alımları başladı mı?

PTT 55 bin personel alımı yapacağını 2019 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla duyurdu. Vatandaşlar alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi “PTT alımları başladı mı?” , “PTT personel alımı başvuru şartları” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

PTT personel alımı başvuru şartları

PTT 2019 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda personel alımı başvuru şartlarını belirtmişti. Başvuru şartları şöyle:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayından itibaren 36 yaşından gün almamış olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Erkeklerin en az 22-32, bayanların en az 18-27 yaşları arasında olması gerekiyor,

Belirtilen suçlardan mahkum olmamak (kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak),

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak. İşe alınmadan önce kullanılmış olsa bile, tedavinin tamamlandığını belgeleyebilmek,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması (Askerlik hizmetini yapmak ya da erteletmiş olmak),

Başvuran adayların yurtiçinde ya da yurtdışında görevini yapmasına engel olacak herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması,

KPSS sınavında belirtilen puanı almış olmak,

Emekli olmamak,

Daha önceki çalışılan yerlerden disiplin cezasıyla işten çıkartılmamış olmak,

Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi,

Atanan pozisyona ilişkin belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.

PTT alımları ne zaman yapılacak? | PTT alımları başladı mı?

PTT, 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuş olmasına rağmen alımlar henüz başlamadı. Alımların koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği gelen haberler arasında. PTT’nin söz konusu 55 bin personel alımını 2023 yılına kadar tamamlaması bekleniyor. İlanların önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.