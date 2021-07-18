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Spor PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSV Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 11:02:00 -
PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, PSV ile tur mücadelesi verecek. Futbolseverler Galatasaray PSV maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, PSV maçı ne zaman?

PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray için Devler Ligi heyecanı başlıyor. PSV ile Galatasaray 21 Temmuz Çarşamba akşamı PSV ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele Spor Smart ve TV 8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

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