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Spor PSG'nin yeni hocası belli oldu
Spor

PSG'nin yeni hocası belli oldu

Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Christophe Galtier oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 15:59:00 -
PSG'nin yeni hocası belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.

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