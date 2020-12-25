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Spor PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı
Spor

PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 02:27:12 -
PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı

PARİS (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.

Mbappe, Instagram hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verdiğini iddia etti. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor.

Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.



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