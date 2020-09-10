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Spor PSG'den yeni sezona tatsız başlangıç
Spor

PSG'den yeni sezona tatsız başlangıç

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:58:40 -
PSG'den yeni sezona tatsız başlangıç

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.

Kylian Mbappe dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan PSG, Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

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