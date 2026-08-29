PSG’den uzatmalarda müthiş geri dönüş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2’lik beraberliği kurtardı.
Fransa Birinci Futbol Ligi’nde Lille ile PSG karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Hakon Haraldsson’un golüyle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin gollerini 90+1. dakikada Vitinha ve 90+5. dakikada Marquinhos atarken, ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Hakon Haraldsson ve 84. dakikada Dilane Bakwa kaydetti.
PSG, bu sezon ligdeki ilk maçında da Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.