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Spor PSG’den uzatmalarda müthiş geri dönüş
Spor

PSG’den uzatmalarda müthiş geri dönüş

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PSG’den uzatmalarda müthiş geri dönüş

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2’lik beraberliği kurtardı.

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde Lille ile PSG karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Hakon Haraldsson’un golüyle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin gollerini 90+1. dakikada Vitinha ve 90+5. dakikada Marquinhos atarken, ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Hakon Haraldsson ve 84. dakikada Dilane Bakwa kaydetti.

PSG, bu sezon ligdeki ilk maçında da Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.

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