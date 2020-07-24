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Spor

PSG'den geleceğin yıldızlarıyla profesyonel sözleşme

Paris Saint-Germain, Edouard Michut ve Djeidi Gassama isimli genç futbolcuları renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 02:25:00 -
PSG'den geleceğin yıldızlarıyla profesyonel sözleşme

PSG Kulübü, 17 yaşındaki Michut ve 16 yaşındaki Gassama ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Orta sahada oynayan Fransız Michut ve hücumda görev yapan Moritanya doğumlu Gassama, kariyerlerindeki ilk profesyonel sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon PSG'nin 17 yaş altı takımında forma giyen Michut 19 maçta 2 gol, Gassama ise 20 karşılaşmada 8 gol kaydetmişti.

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