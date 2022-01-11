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Spor PSG'den Ahmet Çalık için taziye mesajı
Spor

PSG'den Ahmet Çalık için taziye mesajı

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:47:00 -
PSG'den Ahmet Çalık için taziye mesajı

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Almanya'nın Schalke 04, İspanya'nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

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