PSG rakibini ezdi geçti

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Le Classique vardı. Fransız devleri Paris Saint Germain, Marsilya ile Parc de Princes'te karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u 2-0 yenen PSG derbide de Marsilya'ya şans tanımadı. Kırmızı mavililer, 8'de Achraf Hakimi ile öne geçti. Yeni transfer Kolo Muani 37'de farkı 2'ye çıkardı. Dev maça 47 ve 89'da attığı gollerle Gonçalo Ramos koydu.

Bu sezon ligde 3. galibiyetini alan PSG puanını 11 yaptı. Marsilya ise 9 puanda kaldı.