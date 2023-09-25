  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş geriye düştüğü maçı kazandı

İran duyurdu! En çok konuşulan olay: Zanlı hapishanede idam edildi

Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı!

Biden: Ukrayna savaşı için farkı açmak istiyor! Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füze verecek! Kritik açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yorumu ortalığı karıştıracak: ABD ile savaş! Rus çocuklar harekete geçti...

Türkiye elektrikli otomobil pazarına yatırım yapıyor: 2023'te araba alımı ve satışında patlama! Yeni rekor sahibi

O zaman senin sülalen cezalandırılır Fatih!

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor
Spor PSG rakibini ezdi geçti
Spor

PSG rakibini ezdi geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-25 00:54:00 -
PSG rakibini ezdi geçti

Ligue 1'in 6. haftasında PSG, sahasında Marsilya'yı 4-0'lık skorla yendi.

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Le Classique vardı. Fransız devleri Paris Saint Germain, Marsilya ile Parc de Princes'te karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u 2-0 yenen PSG derbide de Marsilya'ya şans tanımadı. Kırmızı mavililer, 8'de Achraf Hakimi ile öne geçti. Yeni transfer Kolo Muani 37'de farkı 2'ye çıkardı. Dev maça 47 ve 89'da attığı gollerle Gonçalo Ramos koydu.

Bu sezon ligde 3. galibiyetini alan PSG puanını 11 yaptı. Marsilya ise 9 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23