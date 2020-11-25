PSG Leipzig'i tek golle geçti
PSG, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında sahasında Red Bull Leipzig'i 1-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Neymar'ın penaltısı ise öne geçen PSG ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyunda dengeyi kurmak isteyen Leipzig'de 63'te Orban ve Kluivert ile 74'te eski Tranzonsporlu Sörloth oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole ulaşamadı ve mücadele 1-0'lık PSG üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından PSG grupta 6 puana yükselirken Leipzig ise 6 puanda kaldı.