  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, dikkat çeken hareket! Söz verdiği gibi artık Antalya'da! Haber geldi

Birileri belki utanır! Baykar'dan 'helal olsun' dedirten hareket

MSB acı haberi duyurdu! EYP'nin patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Altın alarmı, aklınızı alacak! Altın yatırımcılarına kritik uyarı, aman dikkat: tartarak altın alın, imitasyon paniği yaşanıyor!

Putin'den Prigojin'in ölümünün ardından dikkat çeken kararname

Altın tahminlerinde yanılmayan Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Bunu yapan zarar eder, sakın denemeyin

Kuzey Kore'nin balistik füze, casus uydusu adımı BMGK’yı tam anlamıyla karıştırdı! Ağır fatura: Yetkililer arasında sert sözler

İstanbul Valisi Davut Gül'ün o sözleri sonrası harekete geçildi! Yüzlercesi yakalandı

Vietnam'ın bugüne kadar olan en prestijli projesine Türk imzası! Türkiye "göz bebeği" Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nda
Spor PSG galibiyetle tanıştı! Kylian Mbappe şov yaptı
Spor

PSG galibiyetle tanıştı! Kylian Mbappe şov yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 00:48:00 -
PSG galibiyetle tanıştı! Kylian Mbappe şov yaptı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain evinde Lens'i 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta goller, 45. dakikada Marco Asensio ve 52 ile 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den gelirken, Lens'in tek golü 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile Franck Haise'nin yönetimindeki Lens karşı karşıya geldi.

Mbappe şov yaptı

Karşılaşmayı ev sahibi PSG 3-1 kazanırken goller, 45. dakikada Marco Asensio, 52 ve 90+1. dakikalarda ise Kylian Mbappe'den geldi. Konuk ekip Lens'in tek golü ise 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.

Bu sezonki ilk galibiyet

PSG ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken Lens 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Lyon'a konuk olurken, Lens zorlu Monaco deplasmanına çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23