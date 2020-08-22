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Spor PSG, "Devler Ligi"nde ilk peşinde
Spor

PSG, "Devler Ligi"nde ilk peşinde

Galatasaray ve Real Madrid'in de yer aldığı A Grubu'ndan yenilgisiz lider olarak çıkan Fransız ekibi, final yolunda tek mağlubiyetini son 16 turunda Borussia Dortmund karşısında aldı - Fransız ekibinin "Devler Ligi"ndeki en golcü futbolcuları beşer kez rakip fileleri havalandıran Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu - Ligue 1'de şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1'de finale yükselirken, bunu başaran 5. Fransız kulübü olarak tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:02:58 -
PSG, "Devler Ligi"nde ilk peşinde

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak Paris Saint-Germain (PSG), final yolunda yalnızca bir mağlubiyet aldı.

Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başkent ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, A Grubu'nda Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maç dışında grup aşamasında kalesinde gol görmedi. Galatasaray ve Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla eşleşen PSG, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek final yolundaki tek mağlubiyetini alırken, rövanşta rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek finalden itibaren Portekiz'in başkenti Lizbon'da özel bir formatla oynanan turnuvada PSG'nin rakibi İtalya'nın Atalanta takımı oldu.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden rakibini son dakikalarda art arda bulduğu iki golle eleyen PSG, 25 yıl sonra ilk kez yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen PSG, tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.


- Mbappe ve Icardi'den 10 gol


Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu.

Mbappe ve Icardi, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 5'er kez havalandırırken, Brezilyalı yıldız Neymar ile Arjantinli Angel Di Maria üçer golle takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.


- 110 maç sonra gelen final


Fransa Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1'de finale yükselmeyi başardı.

PSG, 1971-2006 yıllarında 90 maç sonra finale çıkan Arsenal'ın bu alandaki rekorunu kırmış oldu.


- Finalde boy gösteren 5. Fransız takımı


PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 5. Fransız takımı olacak.

En son 2003-2004 sezonunda Monaco'nun final oynadığı Kupa 1'de daha önce Reims, St. Etienne ve Olympique Marsilya final görmüştü.

Bu finallerden sadece 1992-93 sezonunda Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.


- Final yolu


PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
A Grubu PSG-Galatasaray 5-0, 1-0
A Grubu PSG-Real Madrid 2-2, 3-0
A Grubu PSG-Club Brugge 1-0, 5-0
Son 16 PSG-Borussia Dortmund1-2, 2-0
Çeyrek finalPSG-Atalanta 2-1
Yarı finalPSG-Leipzig3-0


- Kadrosu


PSG'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No.AdıOG
1

Keylor Navas

80
16Sergio Rico 30
30Marcin Bulka 00

Savunma:

No.AdıOG
2Thiago Silva 80
3Presnel Kimpembe 90
4Thilo Kehrer 40
5Marquinhos 102
14Juan Bernat 92
20Layvin Kurzawa 30
22Abdou Diallo 30
25 Mitchel Bakker 00
31 Colin Dagba 1 0
32 Timothee Pembele 0 0
36 Loïc Mbe Soh 0 0

Orta saha:

No.AdıOG
6Marco Verratti 80
8Leandro Paredes 50
11Ángel Di María 83
19Pablo Sarabia 92
21Ander Herrera 50
23Julian Draxler 40
27Idrissa Gueye 70
34Kays Ruiz-Atil 00

Forvet:

No.AdıOG
7Kylian Mbappé 95
10Neymar63
17Eric Maxim Choupo-Moting 5 1
18Mauro Icardi 7 5

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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