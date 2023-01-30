PSG, bir puanla yetindi
Fransa 1. Futbol Ligi'nin 20. haftasında lider Paris Saint-Germain, Reims ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı golsüz geçerken, 51. dakikada Neymar gol atarak takımı PSG'ye üstünlük tanıdı. Fakat 59. dakikada Verratti'nin kırmızı kartı sonrası PSG 10 kişi kaldı. Konuk takım Reims, 90+6. dakikada Balogun'un golüyle skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere tamamlandı. PSG 48 puanla liderliğini koruyor, Reims ise 26 puanla 11. sırada yer alıyor.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Reims ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 20. haftasının kapanış mücadelesinde, lider PSG, orta sıralarda yer alan Reims'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi ekip, 51. dakika Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Vitinha'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marco Verratti, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.
Ataklarını sıklaştıran konuk ekip Reims, 90+6. dakikada Folarin Balogun'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla PSG, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Reims ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.