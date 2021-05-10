PSG berabere kalınca Lille'nin şampiyonluk şansı arttı
Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de deplasmanda Rennes ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Fransa Ligue 1 36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain, Rennes'e konuk oldu.
Kritik gecede 45' Neymar ile öne geçen PSG, 70'te Sehrou Guirassy'nin golüne engel olamadı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Mauricio Pochettino'nun ekibi Lille'in kazandığı haftada yara aldı. Son şampiyonda Kimpembe 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, son 2 haftada Saint Etienne ve Angers(D) ile karşılaşacak. PSG'nin rakipleri ise Reims ve Brest olacak.
Puan durumu
1-Lille 79
2- PSG 76
3- Monaco 74
4- Lyon 73
Lille, haftaya pazar günü oynanacak St Etienne maçını kazanırsa Fransa Ligi'nde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.