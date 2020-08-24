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Spor PSG-Bayern Münih finali sonrası Paris'te olaylar çıktı
Spor

PSG-Bayern Münih finali sonrası Paris'te olaylar çıktı

PSG taraftarları polisle çatıştı, 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:51:28 -
PSG-Bayern Münih finali sonrası Paris'te olaylar çıktı

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain'de (PSG) taraftarlar, maç sonrasında polisle çatıştı.

PSG'li taraftarlar, Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmayı izlemek için Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı ve etrafında toplandı.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında maç sonrası çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alınırken, maske takmayan 404 kişiye ceza kesildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaylarda 16 polisin yaralandığını, 12 dükkan ile 15 aracın zarar gördüğünü ifade etti.

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