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Spor

PSG adını yarı finale yazdırdı

Fransız takımı PSG UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'yı son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 04:33:00 -
PSG adını yarı finale yazdırdı

Paris Saint-Germain (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. İtalyan ekibi Atalanta 26. dakikada Pasalic ile 1-0 öne geçtiği maçta PSG, 90. dakikada Marquinhos ve 90+3. dakikada Choupo-Moting'in kaleyi bulan şutlarıyla skoru 2-1 yaptı.

Adını yarı finale yazdıran PSG 25 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek son dört takım arasına girmeyi başardı.

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