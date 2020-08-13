PSG adını yarı finale yazdırdı
Fransız takımı PSG UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'yı son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
Paris Saint-Germain (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. İtalyan ekibi Atalanta 26. dakikada Pasalic ile 1-0 öne geçtiği maçta PSG, 90. dakikada Marquinhos ve 90+3. dakikada Choupo-Moting'in kaleyi bulan şutlarıyla skoru 2-1 yaptı.
Adını yarı finale yazdıran PSG 25 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek son dört takım arasına girmeyi başardı.