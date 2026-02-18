  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
PSG 2-0 geriye düştüğü maçı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Monaco’yu 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin en farklı skorunu Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray elde ederken, Paris Saint-Germain, 2-0 geriye düştüğü maçta Monaco’yu 3-2 mağlup etti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 5 - Juventus: 2
Monaco: 2 - PSG: 3
Benfica: 0 - Real Madrid: 1
Borussia Dortmund: 2 - Atalanta: 0

