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PRS yeni tesisinde yaptığı üretimi iki katına çıkaracak

Otomotiv yan sanayi sektörünün güçlü firması Profil Sanayi A.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:59
PRS yeni tesisinde yaptığı üretimi iki katına çıkaracak

Otomotiv yan sanayi sektörünün güçlü firması Profil Sanayi A.Ş, PRS markası ile girdiği aftermarket pazarında iddiasını her geçen gün perçinliyor. PRS markalı ürünlerin imal edildiği tesisini büyütme kararı alan firma, yüksek teknolojiyle donattığı Akçalar Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşındı. Firmadan yapılan açıklamada, yeni tesiste mevcut üretimin iki katına çıkarılacağı bildirildi.


Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sezer, Profil Sanayi A.Ş’nin Hasanağa OSB’deki iki mevkide dünyanın dev otomobil firmalarına ve OEM’lere (orijinal ekipman üreticisi) gövde, şasi, dış yüzey ve süspansiyon parçaları üretimi yaptıklarını, Akçalar Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesislerinde de PRS markası ile aftermarket parçalar üreteceklerini ifade etti. Sezer, Türkiye’de otomotiv sektörünün başladığı 1966 yılından bu yana şekillendirilmiş ve montajlı saç parçaları üretimi ve kalıp imalatı gerçekleştirdiklerini ve yarım asrı geçen süreçte edindikleri tecrübe ve birikimleriyle aftermarket pazarına adım attıklarını belirterek, “2011 yılında PRS markasıyla aftermarkez pazarına iddialı olarak girdik. Önce 5 marka ile başladığımızı üretimde halen Volkswagen, Audi, Opel, Peugeot, Ford, Renault, Fiat, Mercedes, Lancia, Skoda, Chevrolet, Citroen, Dacia, Toyota, Hyundai ve KIA başta olmak üzere, 21 marka için aftermarket parça üretimi yapıyoruz ve geniş bir ürün yelpazesine sahibiz” dedi.


Aftermarket pazarında yakaladıkları büyüme çizgisini 2019 yılında da sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Sedat Sezer, yeni tesislerive büyüme hedefleriyle ilgili de bilgi verdi. PRS’nin Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’daki otomotiv pazarlarında emin ve sağlam adımlarla ilerlediğine vurgu yapan Sezer, “Piyasadaki araçlarda yaş ortalamasının yükselmesi, aftermarket pazarına olan talebi arttırıyor. Bu nedenle katma değeri çok yüksek olan bu sektörde gerçekleştirdiğimiz istihdam ve ihracat ile ülkemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. 6 binmetrekarelikmodern tesisimizi yeni üretim araçları ile donattık. 2019 yılında üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak firmamızı daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.


Sedat Sezer, büyüme hedefine ulaşılmasının sektördeki pazar payının artırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesine bağlı olduğunu da hatırlatarak, öncelikle yeni ve güçlü pazarlara yöneldiklerinden söz etti. Sezer, geçen yıl Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını, Güney Amerika ve Güney Afrika da ise yeni pazarlara girdiklerini belirtip bu yıl da yeni pazarlara yelken açtıklarını ifade etti. Sektörde hayati öneme sahip parça üretimi yaptıklarını, güvenli ve kaliteli ürünün önem taşıdığını vurgulayan Sedat Sezer, “Teknolojiyle donatılmış kendi tesislerimizde, yüzde yüz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilen parçaları müşterilerimize sunuyoruz. Üretilen parçaları çeşitli güvenlik testlerinden geçirdikten sonra pazara sunuyoruz. Global pazarda yer edinebilmenin yolu, kaliteli ve güvenli imalattan geçiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 13:59
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