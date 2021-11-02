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Gündem Provokatörlük yapan öğretmene tepkiler çığ gibi: Bu hastalıklı bakış açısının çocuklarımıza aşılanmaya çalışılması...
Gündem

Provokatörlük yapan öğretmene tepkiler çığ gibi: Bu hastalıklı bakış açısının çocuklarımıza aşılanmaya çalışılması...

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, bir öğretmenin okulda öğrencilerine cumhuriyeti kılık kıyafet üzerinden anlatmaya kalkarak çarşafı aşağılamasına sert tepki göstererek “Milletimizin değerlerini aşağılayamazsınız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:45:00 - 2021-11-02 19:52:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde; bir öğretmenin cumhuriyeti anlatırken çarşafı aşağılaması, büyük tepkilere neden oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın asıl önemini öğrencilere anlatmak yerine, kılık kıyafetten örnek vererek çarşafı kötüleyen öğretmen, öğrencilerin durumu idrak edebilmesi için önce çarşaf giydi, daha sonra mini eteğini giyinip "Bakın böyle daha güzel değil mi? İşte Cumhuriyet bu" ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmenin bu açıklamalarına tepki gösteren Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, “Milletimizin değerlerini, inancını, tercihlerini aşağılayan bu zihniyeti kınıyorum. Milli manevi değerlerimizi yok sayarak öğrencilerine medeni olmayı yalnızca kendi tercih ettiği kıyafetmiş gibi göstermeye çalışan bu zihniyeti lanetliyorum” dedi.

Türkiye’de maalesef toplumun değerlerini, inancını aşağılamayı meziyet sayan, medeniyeti mini eteğe indirgeyen bir zihniyetin olduğuna dikkat çeken Arvas, “Bu hastalıklı bakış açısının çocuklarımıza aşılanmaya çalışılması tehlikeli bir durumdur. Toplumun inançlarına, değerlerine saygılı olunması gerektiğini öğretmesi gerekenlerin kendi kişisel tercihlerini çocuklara örnek ve yapılması gereken olarak sunması son derece yanlış bir davranıştır. Bu rezilliğe milletimiz kayıtsız kalmayacaktır. Yetkililerden bu olayın soruşturulmasını ve gerekenin yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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