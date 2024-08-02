Provokatörlerin AYM yalanı çöktü!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anayasa Mahkemesi (AYM) internet sitesine erişim sağlanmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gün boyunca bazı i̇nternet siteleri ve sosyal medya hesapları AYM’nin i̇nternet sitesinin erişime kapatıldığını iddia etti. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı’ iddiası doğru değildir.

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir.

Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, ‘Anayasa Mahkemesinin kararıyla’ ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir.

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Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz”