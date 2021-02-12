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Gündem Provokatörler bu kez de Bursa'da sahneye çıktı: Polis, kargaşa çabasına geçit vermedi!
Gündem

Provokatörler bu kez de Bursa'da sahneye çıktı: Polis, kargaşa çabasına geçit vermedi!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörler bu kez de Bursa'da sahneye çıktı. Taşkınlık isteyen gruba emniyet güçleri tarafından geçit verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:18:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden grupların provokasyonu üniversite sınırlarını aşarak İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile yayıldı.

Polise mukavemet!

Bugün de Bursa'da biraraya gelen provokatörler 'Boğaziçi' protestosu düzenledi. Emniyet güçlerinin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup kargaşa çıkarttı. Polise saldırmak isteyen bir kişi o arbede sırasında  gözaltına alındı.

Emniyet güçleri müdahale etti

Provokatörlerden birisi gözaltına alınırken gruptaki diğer kişilerde polise direnince emniyet güçleri müdahalade bulundu. Kısa sürede bastırılan eylemde gözaltına alınan provokatörler ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.

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