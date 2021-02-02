Provokatör Yol TV, yalanı çökünce kıvırdı!

Yol TV, polisin öğrenciye "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltı işlemi yaptığı yönünde video yayınlamıştı. Twitter’da da ‘Aşağı Bakmayacağız’ etiketine muhalifler destek vermişti.

EGM olayın gerçek yüzünü açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü videonun gündem olmasının ardından resmi Twitter hesabında olayın farklı açıdan çekilen bir videosunu yayınlayarak, polisin öğrenciye "Aşağı bak" demediğini kaydetti.

EGM’nin açıklamasında, "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" dendi.

'Editoryal hata' dedi, özür bile dilemedi

Yol Tv çark etti ve şu açıklamayı yayımladı:

"Boğaziçi protestolarında dün yayınlanan bir videomuzda yer alan polisin müdahale biçimi ve ifadeleri kamuoyunda gündem oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, videodaki polisin “Aşağı bak” değil “Aşağıdan” ifadesini kullandığını belirten bir paylaşımda bulundu. Söz konusu haberle ilgili olarak Yol TV Haber Merkezi olarak bir açıklama yapma gereği duyduk.

Kameramanımız söz konusu videoyu hızla editörlerimize ulaştırdı. Kargaşa esnasında polisin ne söylediğini tam olarak duymuş değil. Videoyu çözümleyen editörlerimiz, polisin ifadesini “Aşağı bak” olarak anlayarak haberi bu doğrultuda hazırladılar. Kendi videomuzu tekrar tekrar dinlediğimizde, videonun ne başında ne de devamında polisin ifadesi “Aşağıdan” olarak anlaşılmıyor.

Yol TV’nin bu haberde öne çıkarmaya çalıştığı konu, protesto eylemi yapmak isteyen öğrencilerin basit gerekçelerle gözaltına alındığı gerçeğidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün başka bir açıdan yayınladığı videoda, yayınladığımız videonun aksine, polisin “Aşağı bak” değil “Aşağıdan” dediği anlaşılıyor. Bu noktada kargaşa esnasında çekilmiş bir videodaki sözleri editörlerimizin yanlış anlamasından ibaret bir editoryal hata söz konusudur."